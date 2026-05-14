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USA, Vendite industria (MoM) in marzo
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14 maggio 2026 - 16.05
USA,
Vendite industria in marzo su base mensile (MoM) +2,1%
, in aumento rispetto al precedente +1,8%.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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