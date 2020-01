Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la diffusione del "coronavirus" dalla Cina Sul fronte macroeconomico, le richieste di sussidio alla disoccupazione sono risultate in aumento, ma meno di quanto previsto dagli analisti. Nel corso della seduta, sono attese altre statistiche, come ile gli. Nel frattempo prosegue laSul versante commerciale, ilè tornato a minacciare dazi del 25% sulle auto europee Sulle prime rilevazioni, illima lo 0,50%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,49%, scambiando a 3.305,43 punti. Poco sotto la parità il(-0,39%), come l'S&P 100 (-0,4%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,10%),(-1,02%) e(-0,88%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,50%.Affonda, con un ribasso dell'1,99%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%.In rosso-1,09%.(+3,97%),(+3,24%),(+2,57%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,88%.Crolla, con una flessione del 3,64%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,45%.