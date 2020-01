Dirigenti scolastici: proposte Udir a Ministro su organici, reclutamento e mobilità straordinaria

(Teleborsa) - Il giovane sindacato, al fine di eliminare il fenomeno delle reggenze, ha chiesto lo scorrimento delle graduatorie di merito degli idonei dell’ultimo concorso,e ilL’obiettivo di Udir - spiega la sigla sindacale - è quello di, che devono essere utilizzate essenzialmente per la copertura di posti che si rendono vacanti per motivi di mutamento di stato giuridico del dirigente scolastico titolare, valutando a questo fine l'opportunità di prevedere, fin dal primo provvedimento legislativo utile, che la graduatoria di merito del concorso 2017 possa correre fino all'Questo è utile - continua Udir - "non solo a coprire tutti i posti che saranno vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2021/2022, ma anche a scongiurare il ricorso a ulteriori ed eventuali reggenze, cui facilmente si potrebbe andare incontro in quanto assai probabile che non si riesca a ultimare una nuova procedura concorsuale in tempo utile"., relativa alla mobilità dei dirigenti scolastici, nei prossimi 10 anni.: il vincolo triennale di assegnazione alla propria sede, sancito dal contratto di lavoro; il limite del 30% delle sedi disponibili da riservare alla mobilità interregionale, previsto nello stesso contratto di lavoro; la sincronia con cui i dirigenti scolastici si troveranno a chiedere la mobilità interregionale alla scadenza di ogni triennio.Da una parte per ciascuna annualità gli USR renderanno disponibili solo poche sedi nelle diverse regioni, mentre dall'altra entrerà in gioco un gran numero di dirigenti scolastici che chiederanno la mobilità. Il combinato disposto dei suddetti fattori rischia di rendere di fatto impossibile e bloccata per lungo tempo la mobilità interregionale per la maggior parte dei dirigenti scolastici da poco immessi in ruolo fuori regione che, per quanto prevista nel contratto, sarà per loro di fatto preclusa.Per scongiurare il blocco completo della mobilità interregionale nei prossimi anni e impedire il rovesciamento di ogni criterio di merito nell'attuale procedura che di fatto penalizza in primo luogo i dirigenti scolastici assunti da tempo,, con particolare riguardo anche all'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente e alla modalità di assunzione attraverso il concorso nazionale.Sugli organici infine - conclude il giovane sindacato - si è sottolineato come occorraprevigenti al DPR 81/09 e alla legge 133/2008 per recuperare le 4 mila sedi soppresse.