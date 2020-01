Petrolio, all'Opec discussioni preliminari su extra tagli offerta

(Teleborsa) - Un'ulteriore stretta in vista del probabile calo dei consumi derivante dall'Sarebbe questa, secondo quanto riferisce il Financial Times, l'. Nel dettaglio, incontrando alcuni giornalisti, un esponente del cartello dei produttori diha riferito diLa prossima riunione calendarizzata dei Paesi aderenti – che da molti mesi operano i coordinamento con altri grandi produttori non allineati come la Russia – è prevista a inizio marzo. Nel frattempoDopo esser sceso sotto la soglia psicologica dei 60 dollari il barile diil greggio di riferimento del mare del Nord cede ulteriormente a quota 59,09 dollari, 1,60 dollari in meno dalla chiusura di venerdì. Ilcala di 1,38 dollari a 52,81 dollari.