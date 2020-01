Harley Davidson in rosso a Wall Street, pesa trimestrale

Harley Davidson

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,80%, nei primi minuti di scambi.Il quarto trimestre si è chiuso con undi 13,5 milioni di dollari rispetto ai 450 mila di un anno fa. Su base rettificata, l'utile per azione è pari a 20 centesimi contro i 17 dello stesso periodo del 2018 e al di sotto dei 24 centesimi del consensus.che si attestano a 874,1 milioni deludendo gli analisti (922 milioni).Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,75 USD con tetto rappresentato dall'area 33,98. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,99.