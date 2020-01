Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,49%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 3.287,99 punti. In moderato rialzo il(+0,45%), come l'S&P 100 (0,5%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,05%),(+0,72%) e(+0,57%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+4,66%),(+2,82%),(+2,71%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,72%.Calo deciso per, che segna un -1,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,34%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%.Tra i(+3,24%),(+2,82%),(+2,43%) e(+1,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,12%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,46%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,07%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,51%.