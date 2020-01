Valsoia partecipa all'ISMO di Parigi: ricavi +1,33% su trimestre

Valsoia

(Teleborsa) -parteciperà domani, 30 gennaio,, in programma a Parigi. L’evento, organizzato da Banca IMI, ha l’obiettivo diitaliani ed internazionali e i rappresentanti diche rappresentano l’eccellenza italiana, quotate in Borsa Italiana sul mercato MTA e mercato AIM.All’evento parteciperanno l’AD e Direttore Generale,e il CFO,, che presenteranno agli investitori presenti in incontri one to one, i principali risultati economico finanziari comunicati che hanno evidenziato unasequenziale nel quarto trimestre 2018 ed unain continuo miglioramento.