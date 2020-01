Tod's, fatturato a 916 milioni nel 2019

Tod's

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2019 con un fatturato consolidato pari a 916,1 milioni di euro (-2,6% rispetto al 2018)., con una crescita dell'1,7% rispetto al quarto trimestre 2018."I risultati dell’ultimo trimestre hanno evidenziato un- ha commentatodel Gruppo -. Si cominciano a vedere i primi segnali positivi della strategia a suo tempo adottata., l’Italian lifestyle raffinato e, sempre di più, la componente creativa che attira nuovi consumatori, che amano circondarsi di cose speciali., e pertanto, dobbiamo essere bravi ad avere prodotti sempre speciali e desiderabili. L’arrivo del nuovo Direttore Creativo del marchio Tod’s, che coordinerà il lavoro dell’ufficio stile,servirà ad enfatizzare questi codici. È inoltre indispensabile, per ora, continuare ad investire molto per essere competitivi e per sostenere la notorietà dei nostri marchi, soprattutto in considerazione della sempre maggiore importanza dei nuovi mercati, che richiedono grandeattenzione".- ha aggiunto Della Valle - è di, che ci permetta di vendere prodotti attraverso la nostra distribuzione diretta, i migliori e-tailers ed i nostri partners dei department stores. Sempre meno, invece, sarà per noi importante l’apporto del wholesale classico, che con prudenza stiamo cercando di contingentare. Anchese questo sacrifica temporaneamente un po’ i fatturati, riteniamo del resto che sia la cosa giusta da fare, per poter controllare completamente la politica distributiva del nostro gruppo a livello mondiale. Escludendo le eventuali ripercussioni, ad oggi imprevedibili, dell’epidemia in atto,".