Scuola, è rottura tra sindacati e Miur. Annunciata "mobilitazione"

(Teleborsa) - Dopo due giorni di confronto è. I sindacati si dicono "del tutto insoddisfatti" per l'esito degli incontri e parlano diannunciando che "le ragioni per cui sono state a suo tempo sospese levengono oggi definitivamente a cadere"."È stato di totale chiusura rispetto alle proposte dei sindacati l'atteggiamento assunto oggi dall'Amministrazione a conclusione del confronto sui provvedimenti attuativi del decreto su reclutamento e abilitazioni. Il verbale che è stato redatto al termine dei due giorni di confronto dà conto della totale indisponibilità rispetto a richieste che si ponevano in termini di piena coerenza con quanto emerso nel lungo percorso che ha visto sindacati e Amministrazione impegnati a definire le modalità con cui dare seguito a quanto stabilito in diverse intese, a partire da quella del 24 aprile scorso a Palazzo Chigi e successivamente in quelle con i ministri dell'Istruzione e Ricerca, riassunte nei verbali di conciliazione del dicembre scorso", commentanohanno comunque deciso di convocare con urgenza le segreterie unitarie per una più compiuta valutazione e "per assumere le decisioni conseguenti"."L'Amministrazione ha risposto con una chiusura totale su tutte le principali questioni politiche che abbiamo sollevato: a questo punto, venuti meno gli accordi sottoscritti nell'intesa siglata con lo scorso Governo, si fa sempre più concreto un ritorno alla mobilitazione", commentaDal, tuttavia, accolgono la notizia della "mobilitazione" con stupore. "Desta stupore la posizione espressa dalle Organizzazioni Sindacali al termine del tavolo tecnico che si è tenuto ieri, a fronte di unBandi che devono partire subito per consentire le immissioni in ruolo. I sindacati – affermano fonti del Ministero – decidono per la rottura, nonostante un tentativo di trattativa e l'accoglimento di metà delle questioni portate al tavolo".