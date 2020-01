WhatsApp Pay, Zuckerberg lancia i pagamenti via chat

(Teleborsa) - Pagamenti via chatÈ questa l', il sistema per inviare denaro in chat "facile e veloce come l'invio di una foto" è stato già sperimentato su un milione di utenti indiani nel 2018 e sarà ora – assicura Zuckerberg – "Nel dettaglio il sistema di pagamento usato da WhatsApp Payments si basa supiattaforma di pagamento che lavora in tempo reale per facilitare le transazioni interbancarie, e permetterà – una volta collegato il proprio account WhatsApp a un conto corrente o a una carta di credito – di effettuare pagamenti fra persone e di pagare nei siti di e-commerce che lo supportano.Nel suo intervento il fondatore di Facebook ha affrontato anche iribadendo la richiesta di "regole chiare" per il settore. Zuckerberg ha affermato chee cheAccanto a questi numeri – ha aggiunto – "ci sono oltreche usano i nostri servizi per crescere". In tema di elezioni, "siamo molto concentrati sull'integrità elettorale", ha assicurato Zuckerberg, che si è detto "orgoglioso dei progressi fatti per prevenire le interferenze straniere". Nel 2016, anno della– ha sottolineato – "eravamo rimasti indietro, ma dopo aver lavorato per proteggere le elezioni in paesi di tutto il mondo, dall'Ue all'India, dal Messico al voto di metà mandato in Usa, pensiamo che i nostri sistemi siano ora più avanzati di qualsiasi altra azienda, e spesso avvisiamo le forze dell'ordine e l'intelligence in merito alle minacce che identifichiamo".