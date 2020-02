Petrolio, prezzi in caduta. Timori su calo domanda in Cina

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso, penalizzati dai timori di una bassa domanda in, in scia alla diffusione del coronavirus I futures sullondinese scambiano in ribasso dello 0,96% a 55,88 dollari al barile mentre i contratti sulamericano scendono dello 0,52% a 51,32 dollari il barile.Intanto l'di oro nero, nel breve termine, in risposta ai timori che la diffusione dell'epidemia del coronavirus possa indebolire la domanda globale. Lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio.