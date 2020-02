Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con gli indici in territorio positivo dopo le forti perdite registrate la scorsa ottava.A risollevare il sentiment degli investitori, preoccupati per la diffusione del coronavirus e dei suoi impatti sull'economa globale , sono le indicazioni giunte dal fronte macroeconomico, in particolare i dati forniti dall'ISM che hanno mostrato un'espansione dell'attività manifatturiera a fronte di cinque mesi consecutivi di contrazione. Deludenti, invece, le spese per costruzioni Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,60%; sulla stessa linea, locontinua la giornata in aumento dello 0,81%. In rialzo il(+1,36%), come l'S&P 100 (0,8%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,62%),(+1,25%) e(+1,12%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,19%.del Dow Jones,(+3,83%),(+2,03%),(+2%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,65%),(+5,57%),(+5,32%) e(+4,28%).Dal lato dei ribassi, invece, si collocano, che ottiene -1,85%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,13%.