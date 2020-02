Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo anche oggi per la borsa di Wall Street che prosegue la scia di rimbalzo disegnata la vigilia. Tra gli investitori regna un cauto ottimismo sulla capacità dei Governi di contenere gli effetti del coronavirus cinese Sul fronte macro, in calendario oggi soltanto il dato sugli. L'attenzione degli addetti ai lavori resta concentrata soprattutto sull'employment report di venerdì. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 28.781,28 punti; sulla stessa linea, loguadagna l'1,14% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.285,89 punti. In rialzo il(+1,24%), come l'S&P 100 (1,1%).(+1,98%),(+1,62%) e(+1,55%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+2,93%),(+2,50%),(+2,23%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,54%.(+10,12%),(+5,54%),(+5,09%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,30%.Affonda, con un ribasso del 2,24%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.