Salvataggio Pop Bari, si cerca una banca: pressing su Crédit Agricole

(Teleborsa) - Unache parte da molto lontano quella diculminata con illo scorso dicembre. La ristrutturazione della Banca Popolare di Bari è previstaQuesto progetto "prevede la ricapitalizzazione della banca da parte diche saranno auspicabilmente individuati", aveva detto lo scorso 10 gennaio il Ministro dell'Economia,tracciando la via nel corso di un'audizione in Commissione Finanze della Camera.Oggi, al netto di, riflettori puntati sul piano per il salvataggio dell'istituto di credito barese che però - come da copione - si preannuncia tuttoMai come in situazioni di particolarità complessità come questa, infatti, è importante non fermarsi allavorando parallelamente a una, la classicaper non restare con ilper questo si fal'ipotesi - già circolata qualche tempo fa - di affiancare al Fma una banca privata, come cassa Centrale Banca in Carige. Tutti gli indizi sembrano portareintervenuto in passato per i salvataggi diUna notizia già circolata a dicembre che non ha trovatoche, anzi, ha smentito ogni interesse. Per ora, in attesa di