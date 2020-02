Borse europee toniche. Unicredit vola a Milano

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

bancario

immobiliare

costruzioni

alimentare

utility

beni per la casa

Unicredit

BPER

Banco BPM

UBI Banca

Campari

Ferrari

Nexi

Maire Tecnimont

Carel Industries

Banca MPS

Banca Ifis

Technogym

CIR

IREN

Falck Renewables

(Teleborsa) -, grazie all'ottimismo degli investitori legato al taglio dei dazi cinesi su beni di importazione US A, a cui si aggiungono le speranze di sviluppi nel trattamento dei pazienti affetti dal coronavirus.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,101. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,38%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,22%.Invariato lo, che si posiziona a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,99%.avanza dello 0,55%.negozia con un +0,16%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%., con ilche avanza a 24.410 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+3,22%),(+2,48%) e(+0,94%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,68%),(-0,75%) e(-0,70%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,89% grazie ai conti 2019 annunciati prima dell'avvio del mercato.Toniche le altre banche: svettache segna un importante progresso del 3,95%. Vola, con una marcata risalita del 2,93%. Brilla, con un forte incremento (+2,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,37%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,98%),(+3,20%),(+2,75%) e(+2,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,32%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,49%.In caduta libera, che affonda del 2,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,22%.