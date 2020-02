CNH, IVECO e FPT produrranno futuro Nikola TRE in Germania

CNH

(Teleborsa) -, i brand di veicoli commerciali e motoristico di, insieme anell'impianto di produzione IVECO.Il veicolo commerciale pesante a batteria elettrica (BEV, battery electric vehicle), primo passo verso i modelli elettrici alimentati a fuel cell (FCEV, fuel-cell electric vehicles), è frutto dellaUna collaborazione strategica ed esclusiva che ha visto CNH Industrial acquisire una, in qualità di lead investor nel round D di sottoscrizione. La joint-venture fa parte di una più ampia alleanza stabilita con Nikola per accelerare la trasformazione del settore verso emissioni a impatto zero dei veicoli commerciali pesanti (di categoria Class 8 negli Stati Uniti) in Nord America e in Europa, attraverso l'adozione della"La joint-venture europea con Nikola e ciò che abbiamo annunciato oggi sono la prova reale checon conseguenti benefici ambientali tangibili sia per i cittadini che per gli autotrasportatori a lungo raggio in Europa – ha dichiarato–. La decisione di costruire il Nikola TRE a Ulm, un centro di eccellenza nella progettazione di veicoli commerciali pesanti, sottolinea la posizione strategica del sito nel cuore del distretto tecnologico tedesco per le celle a combustibile".Strategicamente situato nel cuore dello– regione ha stanziato importanti investimenti per finanziare progetti di ricerca e sviluppo in un'area che vanta una rilevante presenza dell'industria automotive – ilanche grazie alla forza lavoro qualificata e ai laboratori di ricerca."Ilsta dimostrando di essere il più avanzato mezzo articolato per il trasporto pesante al mondo e continuerà a rappresentare lo standard per i veicoli a zero emissioni di oggi e di domani – ha affermato–. La decisione di produrre il TRE nella città di Ulm è un esempio calzante di come sia possibile creare posti di lavoro, sostenere l'innovazione, assicurare certezze ai fornitori di nuovi componenti per prodotti a zero emissioni eservire da esempio per gli altri costruttori".Nella prima fase del progetto,L'con le prime consegne del Nikola TRE attese a partire dallo stesso anno. Isaranno i, dotati di batterie modulari e scalabili con capacità fino a 720 kWh e un motore elettrico in grado di erogare fino a 480 kW di potenza continua. Lo stabilimento di Ulm riceverà forniture di moduli dallee ciò consentirà una rapida accelerazione iniziale per far fronte alla richiesta attesa da parte dei clienti finali. Le versioni elettriche a celle a combustibile, costruite sulla stessa piattaforma, saranno testate nel 2021 all'interno delfinanziato dall'Unione Europea, per un"Facendo leva sui nostrie dove produciamosaremo in grado di accelerare l'assemblaggio finale, l'integrazione del sistema di propulsione e la personalizzazione premium del Nikola TRE, per una", ha dichiaratoIl Nikola TRE attualmente in fase di sviluppo si basa sullae integra la tecnologia veicolare, i controlli e il sistema di infotainment di Nikola. L', con i primi prototipi esposti il prossimo settembre alla