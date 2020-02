Treno deragliato, chi erano i due macchinisti. Nella zona lavori di manutenzione

(Teleborsa) - "La notizia della perdita di due colleghi e del ferimento di altri due e di 25 passeggeri ci addolora profondamente.e auguriamo pronta guarigione ai colleghi e ai passeggeri feriti". Così, in una nota, dichiaranoin merito al deragliamento avvenuto stamattina alle 5.30 del treno ad alta velocità 9595 partito alle 5.10 da Milano e diretto a Salerno che annunciano uno sciopero di due ore per domani per tutto il settore ferroviario.- proseguono le sigle sindacali - ed è ancor di più inaccettabile quando questi eventi si verificano in un sistema tra i più avanzati a livello mondiale dal punto di vista della sicurezza. Siamo stati giàe vogliamo capire, per quanto sarà possibile, la dinamica dell'incidente, dopodiché avvieremo tutte le iniziative del caso".A perdere la vita nell'incidente di stamane sono i due macchinisti di 51 e 59 anni. Giuseppe Cicciù nato a Reggio Calabria e Mario Dicuonzo nato a Capua.L'incidente ferroviario è accaduto sulla linea alta velocità nei pressi della. Il treno 9595 Milano-Salerno, con a bordo 28 passeggeri oltre al personale di Trenitalia, è deragliato. Secondo una prima ricostruzione, la motrice sarebbe uscita dai binari, mentre il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa fino a quando la seconda carrozza si è ribaltata. In quel momento il treno andava alla sua massima velocità, circa. Nella zona eranodella linea e lo sviamento del treno sarebbe avvenuto in corrispondenza di uno scambio, dove. Per il prefetto di Lodi "".