Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

bancario

immobiliare

telecomunicazioni

beni per la casa

alimentare

tecnologia

Unicredit

Banco BPM

Fiat Chrysler

BPER

Moncler

Campari

Ferrari

Credem

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Banca Ifis

Technogym

IREN

CIR

Ascopiave

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A sostenere il sentment degli investitori contribuisce il taglio dei dazi cinesi su beni di importazione USA , a cui si aggiungono le speranze di sviluppi nel trattamento dei pazienti affetti dal coronavirus Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve aumento dell', che sale a 1.564,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,93%, a 51,22 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +138 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,99%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,70%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,41%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,67%., che vanta un guadagno dello 0,77% sulBuona la performance a Milano dei comparti(+2,81%),(+2,36%) e(+1,44%).Nel listino, i settori(-1,60%),(-0,73%) e(-0,51%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, su di giri(+5,44%) grazie ai conti 2019 Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,88%. conti diaiutano il titolo che mostra un progresso del 2,76%.Anche i risultati 2019 disostengono il titolo (+2,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,10%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,25%),(+3,25%),(+2,78%) e(+2,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,92% dopo che l'azionista Wellness Holdings ha collocato circa 5% capitale Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,94%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,78%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.