Mediobanca in denaro su rumor possibile crescita quota Delfin

(Teleborsa) - Seduta in denaro per, che conferma una variazione percentuale dell'1,91%, di rimando alleL'agenzia Bloomberg ha rilanciato oggi l'indiscrezioni su un possibile, che oggi detiene il 9,89% del capitale di piazzetta Cuccia. Rumors per ora non confermati ma che hanno dato vivacità al titolo stamattina.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 9,72 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 9,95, mentre il primo supporto è stimato a 9,49.