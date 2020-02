Eni inaugura parco fotovoltaico Porto Torres. E' il seocndo parco in Sardegna

Eni

(Teleborsa) -, attraverso la controllata Eni New Energy, ha, della capacità di, realizzato su aree di Eni Rewind, società ambientale di Eni, incluse nelin quanto valutate idonee al riutilizzo e alla conseguente installazione del parco.dell’impianto sarà di, di cui circa ildalle utenze connesse allaL’impianto è ilrealizzato da Eni, dopo quello ad Assemini (Cagliari) ed è al momento ilnell’ambito delavviato da Eni nel 2016, che si propone di riqualificare e riutilizzare aree industriali per la realizzazione di impianti di produzione da energia da fonte rinnovabile, in coerenza con la strategia di Eni di transizione energetica e con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.A tre anni dall’avvio del Progetto Italia, la costruzione di questo impiantodi Eni, portando lainstallata ain cinque Regioni.Nell’ambito del progetto sono previste diverse opere di compensazione che includono interventi di natura energetica e ambientale da realizzarsi nel territorio comunale di Porto Torres, tra cui l’illuminazione del Borgo di Cala d’Oliva sull’Isola dell’Asinara.