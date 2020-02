Coronavirus, Oms: "Nemico numero uno, peggio del terrorismo"

(Teleborsa) - "Un virus può creare più sconvolgimenti politici economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico. Il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno". Nel giorno in cuil'Organizzazione mondiale della Sanità alza il livello di allarme per il– sigla che sintetizza– e avverte che il "tempismo è essenziale" poiché ora esiste "possibilità realistica" per fermare l'epidemia.e per affinare le sinergie con i ricercatori cinesi l'Oms ha inviato oggi in Cina la prima delegazione internazionale di esperti guidata dall'Nel frattempo il, quello delle. In crescita anche ilil record per ora si è toccato ieri con, la città orientale cinese che è la seconda area più colpita dall'epidemia dopo Wuhan, sono stati registratimentre un totale di. Sul fronte internazionale si è verificato ile altri, compresa una bimba di tre mesi.Per quanto riguarda l'Europa, secondo un'analisi della Fondazione Gimbe,Oggi laha confermato altri, facendo così salire a. I due nuovi casi sono stati registrati tra i dipendenti della– una società che produce parti di automobili a Stockdorf, a ovest di Monaco – contagiati da un impiegato cinese era risultato positivo al Coronavirus. A Londra è, invece, in isolamento in un reparto dell'ospedale St.Thomas il 53enne, uomo d'affari britannico,Definitol'uomo, che aveva contratto il coronavirus mentre era a Singapore per lavoro,In Italiainvita ae conferma che, al momento,sulla libera circolazione alla frontiera tra gli Stati membri. L'allerta, tuttavia, nel nostro Paese rimane alta.e sono stati anche implementati i controlli nei porti mentre è allo studio l'estensione dei controlli alle stazioni ferroviarie. Ad oggi restanoIn isolamento all'a Roma, sono ricoverati il ricercatore rientrato da Wuhan e la coppia di coniugi cinesi le cui condizioni sono in miglioramento. Ad oggi, altri 9 pazienti ricoverati nello stesso Istituto sono in attesa del risultato del test. È invece negativo il test per una bimba cinese di 9 mesi ricoverata a Prato., il ragazzo di 17 anni bloccato in Cina per la comparsa di febbre.