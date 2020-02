Italia-Turchia, Confindustria incontra Tusiad: rafforzare cooperazione tra imprese

(Teleborsa) - Si è svolto oggi in Confindustria untra Confindustria e Tusiad, l'associazione degli imprenditori turchi, per rafforzare la cooperazione tra le imprese di Italia e Turchia., la riunione è stata coordinata dalla vicepresidente per l`InternazionalizzazioneLicia Mattioli alla presenza del direttore generale Marcella Panucci.. Al centro del colloquio il ruolo dell'innovazione come stimolo per favorire i rapporti tra le imprese dei due paesi, la modernizzazione dell'unione doganale UE-Turchia, il processo di integrazione europea e la programmazione di un secondo incontro a Istanbul.