Riforma pensioni, Tridico: clima costruttivo e collaborativo

(Teleborsa) - Il tavolo trasulle pensioni "si sta svolgendo all'interno di un clima. Quindi, non ci sono contrapposizioni". Lo ha detto il Presidente dell'Inps,, a margine della firma di una convenzione tra l'istituto di previdenza e la fondazione Policlinico universitario Gemelli."I sindacati fanno le loro richieste, avanzano le loro legittime aspettative - ha detto - ilfebbraio è il primo mese di discussione. Si a. Si stanno ascoltando le parti su tutte le materie"Non manca un passaggio sulfinita in più occasione al centro di critiche e perplessità. "Qualsiasise non ci sono domande di lavoro appropriate. Se non ci sono posti vacanti leha detto Tridico."Il telefonino fa il telefonino, telefona - ha aggiunto - iluno strumento di reddito minimo. La condizione delle