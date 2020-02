Digital Magics cede quota Moneymour a Klarna Bank

Digital Magics

(Teleborsa) -, incubatore di startup quotato all'AIM Italia,, la più grande fintech europea e fra i principali attori globali nei pagamenti. L’accordo di cessione della totalità delle quote di Moneymour è stato sottoscritto in data 11 febbraio ed ildell’operazione è atteso entro ilMoneymour è unafondata da due imprenditori calabresi, Giacomo De Lorenzo (il CEO), Michele Giannotta (il CTO),in occasione della selezione per, il programma di accelerazione di Digital Magics verticale in ambito Fintech e Insurtech, a seguito del quale ha ricevuto anche l’investimento da parte di. Co-investendo con i fondatori sin dall'inizio, Digital Magics ha partecipato attivamente allo sviluppo della società, lavorando al fianco dei fondatori per indirizzare un mercato nuovo in Italia e consolidare il prodotto basato sui dati resi disponibili dalla PSD2, considerando inoltre la conformità con la normativa.L'acquisizionefacendo leva sulle competenze sviluppate dalla startup nell'Il, interamenteper ciò che riguarda l’acquisto della partecipazione di Digital Magics, sarà versato dall’acquirente contestualmente al closing. Ilper Digital Magics è pari a