Kering, conti in rialzo. Sale il dividendo

Kering

(Teleborsa) - Ilcontinua a tenere al palo il settore del lusso. Anche la big francesetitolare fra gli altri del marchio Gucci,ha ammesso cheper il settore e potrebbe avere une ripercussioni effetti sulla crescita economica.Per il resto, Kering ha annunciato, condi euro, superiori alle attese. E proprio ladel gruppo in Asia, compensando il minor fatturato derivante dalle proteste in corso ad Hong Kong.L'invece è sceso dopo aver scontato oneri per la chiusura di un contenzioso con il fisco italiano relativo a Gucci.Il Consiglio di Amministrazione di Kering intende proporre un dividendo di 11,5 euro per azione, in crescita del 10 per cento.Il CFOsi è detto comunque "fiducioso" sulle prospettive di crescita di medio e lungo termine, a dispetto dell'attuale fase di incertezza.