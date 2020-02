Salone Mobile, Luti: mancheranno visitatori cinesi

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per il prossimo Salone del Mobile, in programma a Milano dalcon un grande assente.. A dirlo il Presidente del Salone,in riferimento all' emergenza da Coronavirus, specificando che lo scorso anno le presenze furonoIl Salone del Mobile ", sappiamo qual è la situazione in Cina e sapremo gestirla", ha aggiunto Luti, ammettendo chema ci saranno "dei provvedimenti: abbiamo rafforzato il digitale e questo servirà per il futuro, non solamente per i cinesi".Nessun impatto, invece, sulle presenze degli espositori: "Noi non abbiamo espositori cinesi a differenza di altre fiere che ne hanno molti, ma abbiamo, anzi l'anno scorso è stato il gruppo più importante, circa 30mila. Abbiamo un mercato in sviluppo in Cina che seguiremo, cercheremo di fare il meglio