Wall Street apre bene e aggiorna record storici

(Teleborsa) -, rincuorata dalla constatazione che. Gli impatti sull'economia sono ormai scontati, ma glipotrebbero essere diAnche oggi qualche spunto potrebbe arrivare dalle domande che ipotrebbero fare al presidente della Fed,, in audizione su economia e politica monetaria. Nessun altro appuntamento rilevante è in agenda per oggi.In un mercato toro, che ha ripetutamente aggiornato i massimi storici, ilè in aumento dello 0,75%; sulla stessa linea lo, che si porta a 3.375,7 punti. In denaro il(+0,74%), come l'S&P 100 (0,6%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,67%),(+0,68%) e(+0,68%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,95%),(+2,88%),(+2,16%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che registra un -0,51%.Tra i(+6,05%),(+4,73%),(+3,93%) e(+3,40%).Crolla(-23,54%.) dopo i dati delle vendite.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.