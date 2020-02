A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,94%; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 3.379,45 punti. In rialzo il(+1%), come l'S&P 100 (0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,36%),(+1,06%) e(+0,99%).Altra i(+4,24%),(+3,01%),(+2,79%) e(+2,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,23%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,66%),(+3,53%),(+3,24%) e(+3,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -20,61%.Crolla, con una flessione del 4,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,26%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,30%.