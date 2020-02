Coronavirus, FMI: dati su impatto economico forse a fine mese

(Teleborsa) - La situazione in Cina è inevoluzione e il Fondo Monetario Internazionale spera di riuscire a fornire dei dati precisi sull'impatto dell'epidemia al prossimo incontro dei ministri delle finanze del G20 che si terrà a Riad, in Arabia Saudita, ilLo ha detto il portavoce del Fmi, Gerry Rice, durante un briefing con la stampa a Washington."La Cina è una grande economia con le risorse e la determinazione per fronteggiare" il Coronavirus, ha detto, aggiungendo che le autorita' cinesi stannoquesta situazione.Come sottolinea anche l'analisi diPortfolio Manager per la strategia Chinese Equities di Janus Henderson Investors."alla reazione che si sta verificando attualmente inper minimizzare gli spostamenti della popolazione e la trasmissione del virus. Le vacanze del Capodanno lunare sono state prolungate con la chiusura di scuole e fabbriche più a lungo del solito, molte città sono in isolamento e sono in vigore numerose misure di quarantena. Non sappiamo se ciò sia proporzionato all'epidemia o meno, ma sappiamo che si tratta di una massicciada parte del Governo cinese, desideroso di dimostrare di poter combattere con successo qualsiasi 'battaglia'. Il coronavirus sta causando un'interruzione significativa dell'attività commerciale e dei consumatori e delle catene di fornitura globali. CiI mercati azionarihanno registratosi aspettano una risposta politica a favore dellaSiamo d'accordo con questo punto di vista - prosegue - poiché ci aspettiamo che lein modoper facilitare la politica di rilancio della crescita economica e sostenere un rapido rialzo dell'economia mentre il virus raggiunge il suo apice e viene arginato. I consumatori avranno bisogno di un po' di tempo per sentirsi a proprio agio e fiduciosi, quindi ci aspettiamo che il governo ricorrerà più rapidamente agli effetti degli investimenti in. Stiamo già assistendo a direttive volte ad alleggerire l'onere per le imprese, come la riduzione delle tariffe energetiche e l'estensione dei periodi di tolleranza da parte delle