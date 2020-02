Moody's: "No a taglio stime Italia". Gualtieri: "Per mercati Governo è stabile"

(Teleborsa) - Per stimolare la crescita italianamaLo ha affermato ilanalista per il rating italiano, in occasione della. Secondoè "perché questo governo è meno conflittuale del precedente e questo rassicura gli investitori", come pure, ha sottolineato, "è diminuito, anche se non sparito del tutto, il rischio di elezioni anticipate". Quindi,in quanto sintetizza bene i punti di forza e debolezza del nostro Paese, e non vede ragioni per tagliare adesso lePer quanto riguarda iper Moody's è prematuro fare una valutazione. L'Agenzia di rating sta esaminando le previsioni sulla crescita cinese e globale per valutare eventuali impatti negativi del coronavirus ma ritiene che sia "troppo presto per trarre delle conclusioni" anche se ritiene che l'epidemia costituisce ovviamente "un rischio al ribasso" per la crescita globale. L'analista ha evidenziato come l'impatto dell'epidemia "sui consumi e sulla produzione" in Cina è "significativo", in quanto "i consumi sono ormai la maggior parte del Pil cinese", ma Pechino "ha la forza per intervenire con la politica fiscale". Secondol'Asia sarà la zona più colpita dal Coronavirus, mentre"I mercati capiscono la differenza, capiscono che questo Governo sarà stabile e quindi sono contenti e stiamo risparmiando molti soldi. Dopo il voto in Emilia Romagna e gli ultimi due giorni c'è stato un rally spettacolare, i nostri titoli stanno andando a ruba. E lo spread può ancora scendere" ha affermato ilospite a Omnibus, su La7. "I nostri indicatori – ha evidenziato il Ministro – ci dannoe quindi siamo fiduciosi". Commentando leGualtieri ha sottolineato che bisognerà attendere i prossimi mesi in quanto "le agenzie, giustamente, si prendono il loro tempo per valutare le cose. C'erano degli analisti che avevano scommesso sul downgrade, noi invece eravamo piuttosto fiduciosi e, infatti,. Per Gualtieri "c'è un indicatore abbastanza evidente sulla fiducia. L' altro ieri – ha aggiunto il Ministro – abbiamo avuto ile queste cose – ha spiegato – ''preparano il rating''.