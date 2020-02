CNH Industrial, IVECO si aggiudica premio iF DESIGN AWARD 2020 per IVECO S-Way

CNH Industrial N.V.

(Teleborsa) - IVECO, il brand globale di veicoli commerciali di, ha ricevuto il riconoscimento per il suo veicolo commerciale pesante IVECO S-Way,per la selezione includevano la valutazione di aspetti quali, fino a giudicare il, tenendo anche in considerazione glie lcon numerosi elementi innovativi in ogni suo aspetto. Il veicolo offre un pacchetto completo di funzionalità sviluppate con particolare attenzione alla centralità del guidatore, allae a un nuovo e più ampio livello di: tutto ciò di cui gli operatori logistici hanno bisogno per garantire alle loro flotte il massimo livello di operatività, efficienza e produttività. Il design dell'IVECO S-Way racchiude le caratteristiche tecniche e aerodinamiche in una scocca armoniosa e integrata, in grado di comunicare allo stesso tempo tecnologia e potenza, dinamismo ed equilibrio, estetica raffinata e qualità.La perfetta integrazione dei componenti principali del veicolo è studiata in modo da trasmettere un forte senso di continuità tra il frontale e i fianchi del mezzo. Il design del tetto massimizza lo spazio abitativo interno e contribuisce a un senso di forza e stabilità., come il logo che domina l'iconica griglia curata nei minimi dettagli, i gruppi ottici slanciati, le superfici perfette e le proporzioni equilibrate tipiche della tradizione del design italiano.