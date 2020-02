Wall Street apre poco mossa

Nvidia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

beni di consumo per l'ufficio

beni industriali

sanitario

energia

Procter & Gamble

American Express

Travelers Company

Merck & Co

3M

IBM

Nvidia

Viacom

Micron Technology

Ebay

Tripadvisor

Tesla Motors

Liberty Global

(Teleborsa) -, con un mercato che ha ripetutamente aggiornato i massimi storici. L'evento più atteso è quando illa soglia deiDal fronte macro, i dati sulleed isono risultati in crescita e., mentre è risultata. Si attende il dato della fiducia dell'alle 16.Occhi puntati anche sui Tech dopo iA new York, l'indicesi attesta sui valori della vigilia a 29.430 (+0,02%); sulla stessa linea lo, che continua la seduta a 3.379 punti (+0,15%). Più incerto il(-0,18%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,02%) e(+0,55%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,69%),(-0,54%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+1,23%),(+0,92%) e(+0,88%).La peggiore oggi è, che apre la seduta con -1,59%.Piatta, che tiene la parità.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Tra idel Nasdaq 100,(+6,26%), dopo la trimestrale,(+3,24%),(+1,63%) e(+1,02%). Dal lato opposto, che flette del 2,66%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,39%. Vendite su, che soffre un calo dell'1,30%.