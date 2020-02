Coronavirus, Nomura: "Italia in recessione nel 2020"

(Teleborsa) - Ilavrà un. Questa la previsione fatta dalnel suoNegli scenari illustrati da NomuraIl rapporto di Nomura che prevede l'Italia in recessione nel 2020 anche a causa del Coronaviruse una delle ipotesi. Nessuno dei grandi previsori prevede l'Italia in recessione" ha commentato il. Per il Ministro si tratta, infatti, solo di una opzione "in caso di recrudescenza del virus". "C'è molta prudenza nel definire le stime che sono ancora premature,ma occorre prudenza", ha aggiunto Gualtieri.Lo– spiega il rapporto – presuppone che le misure di blocco della Cina durino solo fino alla fine mese e che le infezioni da COVID-19 saranno principalmente confinate in Cina. In questo caso Nomura prevede solo unche vede la Germania tra i Paesi più colpiti nelle esportazioni e nella catena di approvvigionamento. IlL'Italia – evidenzia il Report – è, infatti, "vulnerabile a un improvviso stop dei flussi turistici dalla Cina". "Prove aneddotiche sull'Italia – spiega il Rapporto – suggeriscono che il paese ha già sperimentato migliaia di cancellazioni negli ultimi giorni. Prenotazioni sono in calo in destinazioni turistiche come la Toscana e Venezia, mentrein vendite mancate e prenotazioni cancellate". "Considerato il basso tasso di crescita da cui l'Italia parte quest'anno – si legge nello studio –In questo contestoNello scenario negativo, in cuil'economia dell'area euro soffrirà del rallentamento più prolungato e più acuto dell'economia cinese con un ulteriore indebolimento del commercio e ulteriori interruzioni delle catene di approvvigionamento. "In questo scenario vediamo, con Francia e Spagna che soffrono di meno" scrive Nomura.Nello scenario più grave le. Se l'infezione dovesse diventare pandemia, la paura probabilmente aumenterebbe drammaticamente in Europa e l'attività in tutti i settori della vita economica ne risentirebbe in modo significativo., compresi tassi di interesse più bassi e, probabilmente, passi avanti nel programma di acquisto da parte della Bce.