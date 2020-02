Piazza Affari si classifica la migliore fra gli Eurolistini

UBI Banca

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alle altre borse europee, raggiungendo i, grazie al fermento dei titoli bancari e finanziari in genere. Star della giornatanel giorno della presentazione del Piano Con Wall Street chiusa per festività le borse si sono concentrate su temi più interni e sulle, che sfoceranno nel vertice di giovedì 20 febbraio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,084. Scende lo, attestandosi a +130 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,90%.bene, che segna un piccolo aumento dello 0,29%,avanza dello 0,33%, in linea con, che evidenzia un incremento dello 0,27%., con ilin aumento dell'1,02%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,09%. Balza in alto il(+1,73%), come il FTSE Italia Star (1,4%).(+3,07%),(+1,82%) e(+1,68%) sono i migliori comparti sul listino milanese, mentre dal lato opposto figurano(-2,37%) e(-0,49%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+5,5%), dopo che il CEO Victor Massiah non ha posto un limite alla crescita della cedola Ottima performance per, che registra un progresso del 5,41%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,42%, anche in vista dei risultati in uscita questa settimana.Su di giri(+3,87%) che è stata galvanizzata dal giudizio positivo di Citigroup.Fra i peggiori, che scivola del 2,66%.Debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Dimessa, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%.Tra i(+8,28%), in scia ai giudizi positivi degli analisti dopo i risultati. Cottono anche(+6,53%),(+5,77%) e(+5,00%).