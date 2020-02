Ferrero: fatturato in aumento grazie a Nutella, Ferrero Rocher e Kinder Bueno

(Teleborsa) -che chiude l'esercizio 2018-2019 con un, con unrispetto all'anno precedente quando aveva registrato un fatturato consolidato di 10,7 miliardi di euro.Legrazie aiA trainare la crescita del fatturato – si legge in una nota diffusa dopo l'approvazione del bilancio consolidato da parte di, società capogruppo del gruppo Ferrero, relativo all'esercizio chiuso al 31 agosto 2019 – sono stati soprattuttoma anche i prodotti freschi e quelli da ricorrenza. Al risultato ha contribuito anche il lancio, in alcuni mercati, di nuovi prodotti comeIn riferimento ai frollini con la crema alle nocciole l'azienda specifica che si fa riferimento al periodo maggio-agosto 2019, quando il prodotto è stato commercializzato in Francia e non al lancio del prodotto in Italia.costituito da 104 società e 31 stabilimenti produttivi che hanno raggiunto quota