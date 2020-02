UBI Banca sospesa al rialzo: titolo guadagna il 25%

UBI Banca

Intesa Sanpaolo

BPER

Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) -, evidenziando unper azione. Il titolo era stato anche temporaneamente sospeso per eccesso di rialzo sulle primissime battute.Le quotazioni della bancanon concordata,, con un ruolo permolto bene con un: oggi il CEO carlo messina sarà in conference call per illustrare tutti i dettagli ed i vantaggi dell'offerta.circa del suo valore, penalizzata dall'necessario a finanziare l'acquisto delle 500 filiali che si impegna a rilevare con questa operazione., che in questa complessa operazione avranno un ruolo, con l'acquisto dei business assicurativi di UBI.