BNL sostiene l'arte fotografica e premia artisti acquisendo loro opere

(Teleborsa) - BNL-Grupposostiene per il nono anno consecutivo ", che quest’anno celebra il suo decimo anniversario.La manifestazione, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più attesi da collezionisti e appassionati con la partecipazione di artisti affermati ed emergenti provenienti da tutto il mondo, èpresso il The Mall nel quartiere di Porta Nuova.Con questa partnership,e della conoscenza come fattori di crescita individuale e collettiva, in un’ottica inclusiva e di sostegno a chi ha meno opportunità.BNL, nella consapevolezza che la fotografia sia uno tra i linguaggi espressivi più rappresentativi del sistema dell’arte contemporanea, promuove - anche in questa X edizione - il “Premio BNL Gruppo BNP Paribas”, riconoscimento concreto attribuito al miglior artista tra quelli che esporranno i propri lavori tramite le gallerie d’arte.La fotografia vincitrice - tra le 15 che saranno selezionate oggi dal Comitato Scientifico di MIA PHOTO Fair - entrerà a far parte dell’importante Collezione artistica di BNL, che negli anni si è arricchita anche delle opere premiate nelle precedenti edizioni. Nel periodo antecedente l’inizio dell’evento, l’account Instagram @bnl_cultura pubblicherà le 15 opere finaliste che gli utenti potranno scoprire, condividere e commentare utilizzando l’hashtag #laMIAfairBNL. Lo stesso avverrà tramite Twitter, con l’account BNL_PR.in particolare, per la sua capacità di riconoscere e raccontare nell'immediato la realtà. Negli ultimi decenni, infatti, BNL si è impegnata concretamente nella promozione di artisti contemporanei e nella valorizzazione di iniziative socio-culturali legate all’arte fotografica, acquisendo anche numerosi lavori, soprattutto di giovani talenti emergenti.