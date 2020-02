Merkel: "Negoziato su bilancio UE sarà complicato"

(Teleborsa) - Il. A dirlo è lain riferimento al Consiglio straordinario sul quadro finanziario pluriennale previsto il 20 febbraio a Bruxelles."Non so ancora se questo riuscirà", ha affermato la leader tedesca da Berlino sottolineando di ritenere "".Le parole di Merkel seguono quelle espresse dal premier italianoche ha preannunciato al Senato come quello di domani sarà "un Consiglio complesso".Tornando in Germania,. "All'epoca ho preso posizione non solo sulla mia disponibilità a essere cancelliera, ma anche sul fatto - e lo ribadisco oggi - che non mi immischio sulla questione di chi dovrà in futuro guidare la Cdu e diventare candidato cancelliere", ha dichiarato.