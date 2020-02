Autostrade, è stallo delle trattative per la concessione

Atlantia

(Teleborsa) - Torna alla ribalta la, dopo il, che riformula unilateralmente le regole relative agli indennizzi in caso di revoca, ed in risposta ad unosull'evoluzione del rapporto concessorio. Una decisione non è attesa prima dellaIl permanere di una situazione disul futuro di ASPI, non sta aiutando il titolo della controllante, che anche oggi è sotto pressione in Borsa, con unDale dal Ministronon ci sono state aperture, nonostante i numerosi, che in pochissimi mesi ha avviato una, cambiando, alzando il tiro suglie, da ultimo - secondo indiscrezioni trapelate sulla stampa nazionale negli ultimi giorni - valutando anche l'ipotesi estrema dio abbandonare parzialmente la concessione relativamente al solo tratto ligure.e si vada avanti sulla strada tracciata dal Milleproroghe, peraltro nel mirino della Commissione europea, la: pretendere lae chiedere unper violazione del contratto. L'articolo 9 della convenzione, infatti, stabilisce che, in caso di modifiche normative, la società può esprimere il suo(ASPI lo ha già manifestato a dicembre in occasione della stesura del Milleproroghe, inviando una lettera al MIT ed al MEF a tutela anche di azionisti e risparmiatori) e pretendere all'atto formale della revoca il risarcimento con la restituzione degli asset.