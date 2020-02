Energia, firmato Memorandum tra Italia ed Azerbaigian

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo Economico,, ha firmato oggi (giovedì 20 febbraio, ndr) ilsulla cooperazione energetica con il Ministro dell’Energia dell’Azerbaigian,nell’ambito dell'incontro bilaterale atra il Presidente della Repubblica azeroLo rende noto il MiSE.dai due Ministri - si legge nel comunicato ufficiale - stabilisce un quadro di riferimento istituzionale all’interno del quale viene promossa la collaborazione tra i due Paesi e le loro società energetiche. L’obiettivo è quello di incrementare la collaborazione nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nell’idrogeno, nell’efficienza energetica e nelle smart grid, oltre a garantire la cooperazione nel settore del gas naturale. Viene, in particolare, promossa la partecipazione delle aziende italiane al programma di sviluppo delle fonti rinnovabili inIl Ministroha sottolineato chesi punta a rafforzare le sinergie nella cooperazione tra i due Paesi, favorendo la diversificazione delleattraverso l’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti e lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di sostenere la transizione in atto verso la decarbonizzazione, come previsto nel