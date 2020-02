Milano è la peggiore in Europa. Borse caute dopo allarme GFK

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che hanno avviato gli scambi in leggero ribasso, sempre sull'onda dellee per il, che prospetta la possibilità di un blocco della produzione in Germania.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,079. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.incerta(-0,04%), piatta, coon un +0,07%) più incerta, che lima lo 0,16%, dove il, scende dello 0,47% a 25.356 punti.Tra lea grande capitalizzazione, nuovo exploit di, che mostra un rialzo del 2,58% sui rumors di un piano per la creazione di un campione europeo nei pagamenti Su di giri le banche, specie quelle più probabili attori di aggregazioni, come(+2,2%) e(+1,95%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,40%.Marcia indietro per, che cede il 3,31% sulle notizie di stampa relative ad uno stallo delle trattative per ASPI Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,42%.