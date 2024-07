Borse europee caute, attesa per il Job Report USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza prudente per le principali borse europee con gli investitori che guardano con cauto ottimismo alle imminenti trimestrali societarie. Sul versante macro, c'è attesa nel pomeriggio per ie sui salari orari americani di giugno.Sul fronte delle, come da previsioni, ha visto una vittoria schiacciante del partito laburista. Il focus degli analisti ora si rivolge alla partita elettorale in Francia che si terrà domenica con il secondo turno di votazioni. Resta, poi, alta l’attenzione sullaSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,082. Lieve aumento dell', che sale a 2.362,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,31%.Invariato lo, che si posiziona a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,97%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,50%, composta, che cresce di un modesto +0,31%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.165 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 36.394 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+1,81%),(+1,25%),(+0,82%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,01%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,08%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,03%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,80%),(+1,48%),(+1,42%) e(+1,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,72%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,17%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.Tra lepiù importanti:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,2%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)08:00: Produzione industriale, annuale (preced. -3,66%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,6%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. -1,9%).