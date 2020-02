UBS corre con nomina nuovo CEO Hamers

UBS

ING

(Teleborsa) - Ottima seduta per la banca d'affari svizzera, che evidenziaa 13,245 franchi svizzeri. Il mercato risponde così positivamente alla, che proviene dal gruppo assicurativo olandese. Il manager eradel colosso bancario elvetico da ben, un periodo difficilissimo per la banca, passata per il dissesto finanziario del 2008 ed un, che per ora entrerà nel Board sotto la diretta guida del suo predecessore.