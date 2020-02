Coronavirus, quinta vittima in Italia. In arrivo decreto per famiglie e imprese zona rossa

(Teleborsa) - Sale ail numero delle vittime per Coronavirus in Italia, 219 i casi di contagio,nella sola Lombardia, mentre salgono a 17 i casi inQuesto l'ultimo bilancio del Coronavirus che sta tenendo in scacco il Nord del Paese da giorni.Nel dettaglio,e persone ricoverate in ospedale consono in condizioni più serie in terapia intensiva ee sono a casa in isolamento. A cui si aggiungono(4 in Lombardia e 1 in Veneto) e una persona guarita, il ricercatore allo Spallanzani di Roma. Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civilein unche dovrebbe andare inLo ha riferito ilin un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital, spiegando che gli interventi- ha aggiunto -e saranno previstiin caso di danni accertati.poi è necessario fare un ragionamento più ampio".ha poi annunciato che per limitare l'impatto dell'epidemia sull'economia ilda adottare con ilha convocato domani, alle ore 16 presso ili per un confronto sulle misure da adottare per fronteggiare le conseguenze derivanti dal Coronavirus sul sistema produttivo del PaeseLo comunica il ministero in una nota.sono staticon la richiesta di accettare unoppure di rientrare subito in Italia. Proprio in questi minuti, Alitalia ha annunciato di stare predisponendo il rientro immediato per i passeggeri lombardi e veneti atterrati alla Mauritius.