ERG acquisisce tre parchi eolici in Francia

(Teleborsa) -, tramite la propria controllata ERG Eolienne France, ha acquistato dalla società lussemburghese Long Wind France SA il 100% del capitale di cinque società di diritto francese titolari diLo ha annunciato la società spiegando che i parchi, con una, sono entrati in esercizio tra il 2010 e il 2012 e hanno una, corrispondente ad oltreL'operazione ha avuto il via libera dal Ministero dell'Economia e delle Finanze francese: ilcon l'ERG specifica che gli impianticomplessiva che, per il 2019, è stata pari in media a circa 91 Euro/MWh., acquisendo parchi eolici che per caratteristiche industriali, finanziarie e per ubicazione geografica sono immediatamente integrabili nel proprio portafoglio di generazione", ha dichiarato, Amministratore Delegato di ERG."Con questa operazione, portando la", conclude Bettonte.