Guala Closures, firma partnership strategica con SharpEnd

Guala Closures

(Teleborsa) -ha siglato un, agenzia di servizi tecnologici innovativi basata a Londra, al fine di offrire soluzioni innovative chiavi in mano.Lo annuncia la società con una nota sottolineando di aver sviluppato competenze tecnologiche senza eguali nella produzione di hardware IoT (Internet of Things) applicate all'imballaggio, consentendo la produzione di chiusure attraverso la tecnologia NFC (Near Field Communications), uniche e brevettate su larga scala. Le soluzioni di Guala Closures, attraverso la tecnologia proprietaria NeSTGATE™, permettono la gestione della supply chain così come programmi innovativi per il coinvolgimento dei consumatori.Questo accordo - si legge nella nota - permette a SharpEnd di continuare il suo sviluppo e accelerare la propria strategia di crescitaattraverso il supporto di Guala Closures.L’accordo consiste in un, da parte di GCL International Sàrl, società lussemburghese del gruppo, del 20% delle azioni di SharpEnd per un investimento limitato. Sono previstinella società, ma con, mentre