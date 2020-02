Intesa-UBI, ipotesi e possibili scenari sul futuro

(Teleborsa) - Dopo l'offerta presentata da, mercati alla finestra in attesa del giudizio dell'altroe, soprattutto, di eventualiNei giorni scorsi era arrivata la bocciatura deia partire dalle fondazioni Cr Cuneo, primo azionista al- che avevano definito la propostaLa giornata di oggi, lunedì 24 febbraio,riflettori puntati sullariunione deisoci degli altri due patti di Ubi,(all’8,4%)però a dataper l'emergenza Coronavirus cheilche, invece, si riunirà ugualmente.Intanto, tra gliuna- riferita nei giorni scorsi dal Messaggero che fa il nome comedia grande banca francese che già controlla BNL, - mentre si fa strada anche l'ipotesi di unadell’istituto guidato dasulcon ipronti a benedire un'operazione di cui si parla a più riprese dalsulla quale però non mancano criticitàSu una soluzioneche a dire il vero potrebbe risolvere non pochi problemi al Governopeserebbero tuttavia laancora non risolta deglidegli ex risparmiatori nei processi sui cosiddetti derivati Alexandria e Santorini potrebbero pesare per miliardi in risarcimenti,- Infine, c'è anche chi negli ambienti finanziari, avanza ladi una operazione a tre dicon launa combinazione che però presentaspecie calcolando che Bari necessita di capitale fresco per 1,4 miliardi (metà in arrivo dal Fitd, metà dalla pubblic).- In attesa digiornata diconche scivolano di oltre il 4%,(-8,43%). Mentre a Parigi le azionidel