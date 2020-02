Mutares acquisisce da PostNL la quota di maggioranza di Nexive

(Teleborsa) -il secondo operatore in Italia nel mercato postale e del parcel ad oggi controllato da PostNL.– fa sapere Nexive in una nota – continuerà a detenere unaLa transazione è soggetta a una serie di condizioni e"Siamo entusiasti di integrare Nexive nel nostro portfolio e sosterremo il posizionamento futuro e il percorso di crescita della società. Vogliamo continuare il percorso di crescita del business a livello nazionale, sviluppando ulteriormente la capillarità del servizio e facendo leva sull'efficienza operativa e dei processi interni" ha commentato"Questo passo ci consente di portare la realizzazione della strategia di business di Nexive al livello successivo. Siamo ben posizionati per trarre benefici dalle soluzioni innovative introdotte negli ultimi anni a vantaggio dei nostri clienti – ha dichiarato il–. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la quota di mercato e di cogliere l'opportunità della continua crescita del mercato italiano dell'e-commerce""Questa operazione – ha aggiunto il– permetterà a Nexive di ampliare ulteriormente le sue attività e di sviluppare la sua posizione nel mercato postale italiano e dell'e-commerce. Per PostNL, la vendita di Nexive segna un passo avanti nella nostra strategia di focalizzazione sui mercati core nella regione del Benelux e di sostegno alla nostra trasformazione in un player di servizi logistici e postali per l'e-commerce".