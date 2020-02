Sogefi, risultati 2019 in contrazione

Sogefi

(Teleborsa) -società delspecializzata in componenti per auto:dai 14 milioni dell'anno prima, mentre ia 1.519,2 milioni (meno del -3,3% registrato dal mercato di riferimento). EBITDA in flessione a 174,3 milioni, sebbene la redditività si sia mantenuta all'11,5% in linea con l'esercizio precedente, ed EBIT in calo a 39,6 milioni."Sogefi è riuscita in un anno difficile a fare meglio del mercato e a mantenere sostanzialmente stabile la marginalità", ha sottolineato, che conferma impegno per "affrontare le sfide di un mercato in profonda evoluzione".Ilè stato positivo per 8,4 milioni rispetto ai 2,9 milioni nel 2018, che includeva l’esborso per l’acquisto delle minoranze della filiale indiana (16,7 milioni).netto ante IFRS 16, al 31 dicembre 2019, era pari a 256,2 milioni, in leggero calo rispetto ai 260,5 milioni a fine 2018.