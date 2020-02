Unicredit, Mustier resta alla guida della banca

Unicredit

(Teleborsa) -resterà alla guida di. Lo conferma l'istituto di Piazza Gae Aulenti in una nota in risposta a voci o speculazioni circa il futuro dell'Amministratore Delegato. "In linea di principio, è prassi di Unicredit non commentare su voci o speculazioni. Tuttavia, a seguito della recente copertura mediatica sul futuro dell’Amministratore Delegato di Unicredit, il Gruppo rende noto che Jean Pierre Mustier ha confermato che resterà alla guida della banca", si legge nella nota.Unicredit sottolinea inoltre di aver appena, e che "l’intero management team, a partire da Jean Pierre Mustier, è totalmente focalizzato sulla piena riuscita della sua esecuzione".